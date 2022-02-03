Evde bakım maaşı yatan iller 3 Şubat! Şubat ayı evde bakım maaşı yatmaya başladı mı?
Şubat ayı evde bakım maaşı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Evde bakım maaşı yatan iller 3 Şubat günü araştırılıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşına ilişkin detaylar haberimizde...
3 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Şubat ayı evde bakım maaşı yatmaya başladı mı? Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşlar Şubat ayında maaşların yatıp yatmadığını merak ediyor. İşte, 2022 yılının evde bakım maaşları hakkında merak edilenler!
3 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşları Şubat ayında hesaplara yatmaya başlamadı.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?
Evde bakım yardımı her ne isim altında olursa olsun her çeşit gelirler toplamı esas alınmak yoluyla, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.
EVDE BAKIM YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANI KAÇ OLMASI GEREKİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.
Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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