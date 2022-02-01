TL’ye yatırım yapan kaybetmeyecek! İşte 2022’nin yol haritası

Liralaşmanın, orta ve uzun vadede enflasyonla mücadelede para politikası araçlarına vereceği desteğin üç kanalla gerçekleşeceğine vurgu yapıldı. Kur korumalı hesaplar ve benzeri araçlar ile TL tasarrufların teşvik edileceği ve getirilerinin alternatiflerine göre geride kalmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Kur korumalı tasarruf araçlarının, mevduatın vadesinin de uzamasına destek olacağı, zorunlu karşılık kararları ile birlikte liralaşma sürecinin orta vadede fiyat istikrarına kalıcı katkı sağlayacağı kaydedildi.