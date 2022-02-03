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Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?

Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları, şubat ayının gelmesiyle piyasalar tarafından beklenmeye başlandı. TÜİK'in açıklayacağı ocak enflasyon verisiyle kira artış oranları netlik kazanacak. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?

Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon saat kaçta açıklanacak, sorusu piyasaları takip edenler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından her ay kamuoyu ile paylaşılan enflasyon rakamları takvime göre 3 Şubat'ta açıklanacak. İşte, Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?

OCAK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat tarihinde açıklanacak. Açıklama saat 10:00'da yapılacak.

Kavcıoğlu, 2022 enflasyon tahminini açıkladı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 2022 yılı enflasyon tahminiyle ilgili olarak "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz. Enflasyonun 2022 yıl sonunda %23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %11,8). Enflasyonun 2023 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %7,0). Enflasyonun, %70 olasılıkla 2022 yılı sonunda %18,6-27,8 aralığında -orta noktası %23,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %9,6-14,0 aralığı ile %11,8). Enflasyonun, %70 olasılıkla 2023 yılı sonunda %3,4-13,0 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %4,6-9,4 aralığı ile %7,0). Sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır. Önümüzdeki aylarda dezenflasyon sürecinin başlamasını öngörüyoruz.

Ticari ve bireysel kredileri yakından takip ediyoruz. Alınmış olan kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreği ile birlikte yakından takip ediyoruz.

MB'nin tüm politika araçlarında TL'yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme sürecini yürütüyoruz, bu kapsamda liralaştırma süreci MB'nin politikalarının asli unsurlarından biridir.

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