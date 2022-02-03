Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon saat kaçta açıklanacak, sorusu piyasaları takip edenler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. TÜİK tarafından her ay kamuoyu ile paylaşılan enflasyon rakamları takvime göre 3 Şubat'ta açıklanacak. İşte, Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?