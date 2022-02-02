Bindir indir oyununa son! Vatandaşı bezdiren sözde indirim kampanyalarına ’dur’ denildi!

Özellikle 30 gün şartı çok büyük önem taşıyor. Burada bir ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı baz alınacak ve bunun üzerinden indirim yapılacak. Böylece yüzde 50-70 gibi sahte rakamlar değil eğer varsa gerçek indirim oranı ortaya çıkacak. Yoksa da vatandaşın kandırılmasının önüne geçilecek" dedi. Çabuk bozulan ürünlerde de bir önceki fiyatın baz alınacağını anlatan Güllü, online platformalardaki sahte değerlendirme ve puanlamaların da önüne geçildiğini kaydetti. Güllü, "Bu düzenleme piyasaya güven verirken, tüketici güven endekisinin artıracak. Firmalar açısından da daha adil bir rekabet ortamı sağlayacak" diye konuştu.