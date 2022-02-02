Mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek, ödenecek? Ziraat Bankası üzerinden...
Mazot ve gübre desteği yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenecek mazot ve gübre desteğinin ödeneceği tarih merak ediliyor. Çiftçiler konu hakkında sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek, ödenecek? Ziraat Bankası üzerinden...
Mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek, ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. En az 1 dekar alana sahip olan ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı kişilere verilen Mazot gübre desteği için takvim merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından konu hakkında açıklamalar geldi. İşte, mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek, ödenecek? Ziraat Bankası üzerinden...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR 2022?
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.
Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.
Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.
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