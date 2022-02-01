AGİ kalktı mı? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ var mı, yok mu? Asgari ücrette vergi detayları belli oldu

AGİ kalktı mı? Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının ardından AGİ hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu ay zamlı maaşların hesaplara yatmaya başlamasının ardından AGİ'nin asgari ücretin içinde olup olmadığı merak ediliyor. 2022 asgari ücret ve AGİ hesaplamaına ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, AGİ kalktı mı? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ var mı, yok mu?

AGİ KALKTI MI?

Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacak.

İşte 2022 asgari ücret ve AGİ detayları:

Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004,00 TL

Asgari Ücret 2022 Net: 4.253,40 TL

Artış oranı: Yüzde 50,5

Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL