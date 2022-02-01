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Ev almak isteyenler bu tuzağa dikkat! Parasını ödedi ama evi alamadı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Ev almak isteyenler bu tuzağa dikkat! Parasını ödedi ama evi alamadı

Yalova'da ev sahibi olma hayali kuran devlet memuru S.Ö., hayatının şokunu yaşadı. S.Ö., 250 bin liraya taksitle aldığı dairenin ödemesini bitirdikten sonra inşaat firması sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. Fesih sonrası firma S.Ö.'nün parasının tamamını iade ederek evi 860 bin TL'ye satışa çıkardı. Konuyla ilgili uzmanlar ise, "Tüketici sözleşmeleri, sözleşme süresi sonuna kadar asla tüketici aleyhine değiştirilemez ve tek taraflı feshedilemez." ifadelerini kullandı.

Yalova'da yaşayan devlet memuru S.Ö., 2020 yılının Mayıs ayında yüzde 35 bini peşin vererek, Yalova Group'tan 250 bin TL'lik bir ev satın aldı. Kalan parayı da her ay 5 bin TL ödeyecek şekilde taksitlendirdi. Dairenin teslim edileceği 2021 yılının Eylül ayında ise paranın tamamını ödeyecekti. Ancak inşaat firması, daireleri söylediği tarihte teslim etmemesine rağmen, S.Ö. 5 bin TL'lik ödemelerini sürdürdü.

Ancak geçen aralık ayında inşaat firması tarafından S.Ö.'ye bir ihtarname gönderilerek sözleşmenin tek taraflı feshedildiği bilgisi verildi. Bunun üzerine, S.Ö. dairenin kalan 80 bin TL'sini toplu yatırdı. Ancak firma, buna rağmen tapuyu vermedi ve S.Ö.'nün ödediği 250 bin TL'yi geri iade etti. Milliyet'in haberine göre konuyu yargıya taşıyacağını söyleyen S.Ö.'ye, firma sahipleri bu kez de, 250 bin TL'nin üzerine 60 bin TL daha öderse daireyi teslim edeceklerini söyledi. S.Ö., fazladan 60 bin TL ödemeyi kabul etmeyeceğini belirterek, yaşadığı mağduriyeti yargıya taşıdı.

'PARAMI KULLANDILAR'
Yaşadığı mağduriyetle ilgili konuşan S.Ö. şunları söyledi: "Tüm ödemelerimi düzenli yapıyordum ve geçen eylül ayında da evi alacaktım. Evin kalan diğer tüm ödemesini de normalde eylülde yapacaktım ancak evin söylenen tarihten 6 ay sonra teslim edileceğini söyledikleri için ben 5 bin TL'ye ödemeye devam ettim. Ancak aralık ayında sözleşmeyi tek taraflı fesh ettiklerini bildirdiler. Bize sattıkları daireleri de 860 bin TL'ye satışa çıkardılar. Yaptıklarının hukuksuz olduğunu söyledim, oğlum da avukat. Gidip görüştük bu kez de 60 bin TL daha ödeme yapmamı istediler. Yaptıkları şey açık açık dolandırıcılık. Bunu benim dışımda birilerine daha yapmışlardır. Çünkü bana gönderdikleri ilk tek taraflı fesihte zarfta benim ismim yazıyordu, ancak evraklar başkasının adınaydı. Amaçları tamamen tüketici tokatlamak. Benim paramı 2 yıl kullandılar, şimdide iade ettiler."

'ZAMANINDA ÖDEMEDİ'
Yalova Group Genel Koordinatörü Hasan Can Uslu ise ödemenin belirtilen tarihte yapılmadığı için sözleşmeyi feshettiklerini belirterek şunları dedi: "S.Ö. bize, geri kalan paranın hepsini eylül ayında ödeyecekti ancak hepsini ödemek yerine 5 bin TL ödemeye devam etti. Biz evi zamanında teslim etmemiş olabiliriz ama S.Ö., söylenen tarihte bu parayı ödemeliydi. Eylül ayından sonra da bu şekilde 5 bin TL olarak ödemeye devam ettiği için biz de ihtarname gönderdik. 60 bin TL istememizin sebebiyse maddi kaybımız oldu. Eğer bu parayı yatırsaydı, biz evi kendisine vereceğimizi söyledik."

'TEK TARAFLI FESHEDİLEMEZ'
Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu bilgileri aktardı: "Tüketici sözleşmeleri, sözleşme süresi sonuna kadar asla tüketici aleyhine değiştirilemez ve tek taraflı feshedilemez. Tüketici kanun temel maddelerinden birisidir bu. Üstelik aynı kanun 40'ıncı maddesinin devamında maket konut satacakların, uyulması gerek kurallar sıralanmış ve somut olayda yani bu olayda müteahhittin kurallara uymadığı görülmektedir. Bundan ötürü Ticaret Bakanlığı'na şikayet edildiği takdirde, ciddi miktarda idari para cezası uygulanacaktır.

Müteahhit şayet kanuna uygun iş yapmış olsaydı zaten cayma hakkı olmadığını görecek, üstelik her ihtimale karşı teslim anına kadar tahsil edeceği bedellere karşılık teminat vermesi gerekiyordu. Hem kurallara uymamış hem de kurallara uymaması durumunda, fırsatçılık yapıp sözleşmeden caymak istiyor olması tamamen kötü niyet ifadesinden ibarettir. Bu durumdaki konut alıcısı tüketicilerin müteahhit firmayla ilişkisini mutlaka yazılı olarak sürdürmesi, Ticaret Bakanlığı'na da ihbarda bulunarak müteahhitle yaptırım uygulanması sağlanmalı. En önemlisi de derhal en yakın tüketici mahkemesine başvurarak tedbir talepli, dava açmaları gerekir. İnşaat malzemelerindeki artışlarından sonra buna benzer çok fazla tüketici şikayetleri geldi. Bu nokta tüketici tedbir talebi uygularsa daire hiçbir şekilde satılamaz."

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