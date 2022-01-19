Elektrik faturalarıyla ilgili yeni gelişme! Elektrikte kademeli tarife nasıl işliyor? Kim ne kadar fatura ödeyecek?

ŞUBATTA SİSTEM OTURACAK

Elektrik faturasındaki tüketim hangi dönemi kapsıyorsa, o dönemin birim fiyatlarına göre faturalandırılıyor. Türkiye genelinde gönderilen ocak ayı elektrik faturalarında hem kademeli, hem kademesiz sisteme ait dönemler bulunuyor. 1 Ocak 2022 öncesi tüketimler önceki tarifeye, sonraki tüketimler ise kademeli tarifeye tâbi. Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren elektrik zamları da yine bu ay içindeki tüketimleri bağlıyor. Aralık ayı harcamaları zam öncesi tarifeye göre hesaplanırken, iki ay ortalaması ve yeni tarife vatandaşta kafa karışıklıklarını da yol açtı. Şubat faturalarında ücretlendirme ile ilgili bilgiler daha net şekilde yer alacak.