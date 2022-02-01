01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığından yeni düzenleme! İndirimli ürün satışlarına ilişkin reklamların koşulları belirlendi

Ticaret Bakanlığından yeni düzenleme! İndirimli ürün satışlarına ilişkin reklamların koşulları belirlendi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
ABONE OL
Ticaret Bakanlığından yeni düzenleme! İndirimli ürün satışlarına ilişkin reklamların koşulları belirlendi

İndirimli ürün satışlarına ilişkin verilen reklamların koşulları yeniden belirlendi. Buna göre bir malın indirim oranı, son 30 gün içerisindeki en düşük fiyat esas alınarak belirlenecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlardaki indirim oranı hesaplanırken ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA