Tüm zamanların rekoru kırıldı: Arsa ve tarlaya yoğun talep! İşte artışın yaşandığı iller ve fiyatları...

Türkiye genelinde 2021 yılında arsa, tarla ve dükkan gibi konut dışı gayrimenkul satışında tüm zamanların rekoru kırıldı. Toplamda 1,5 milyon konut dışı gayrimenkul satışı yapıldı. Talep artışıyla birlikte fiyatlar da yükselişe geçti. İşte 10 katına kadar artış yaşanan iller ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 30.01.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 09:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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