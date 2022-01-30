30 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tüm zamanların rekoru kırıldı: Arsa ve tarlaya yoğun talep! İşte artışın yaşandığı iller ve fiyatları...

Tüm zamanların rekoru kırıldı: Arsa ve tarlaya yoğun talep! İşte artışın yaşandığı iller ve fiyatları...

Türkiye genelinde 2021 yılında arsa, tarla ve dükkan gibi konut dışı gayrimenkul satışında tüm zamanların rekoru kırıldı. Toplamda 1,5 milyon konut dışı gayrimenkul satışı yapıldı. Talep artışıyla birlikte fiyatlar da yükselişe geçti. İşte 10 katına kadar artış yaşanan iller ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 30.01.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 09:32
  • 1
  • 18
Tüm zamanların rekoru kırıldı: Arsa ve tarlaya yoğun talep! İşte artışın yaşandığı iller ve fiyatları...

Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle 'düşük bütçelerle alternatif Yatırım arayışı' ve 'pandeminin etkisi ile müstakil yaşam hayali' Arsa Tarla satışlarındaki artışta önemli rol oynadı. Peki yatırımını arsa ve tarlaya yapanlar ne kazandı? Bu sorunun yanıtını veren çalışma TSKB Gayrimenkul Değerleme'den geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Tüm zamanların rekoru kırıldı: Arsa ve tarlaya yoğun talep! İşte artışın yaşandığı iller ve fiyatları...

Şirket, yatırımcıların en çok tercih ettiği bölgelerdeki arsa ve tarla fiyatlarını mercek altına aldı. Sonuç gösteriyor ki yatırımını doğru lokasyonda arsa ve tarlaya yapanlar kazançlı çıktı. İstanbul Arnavutköy'de Tarla Fiyatları 2013'ten bu yana yaklaşık yüzde 600 artarken, Eyüp'te bu artış yüzde 700'ü aştı, Çatalca'da yüzde 500'ü buldu.

  • 3
  • 18
Tüm zamanların rekoru kırıldı: Arsa ve tarlaya yoğun talep! İşte artışın yaşandığı iller ve fiyatları...

Beykoz'da tarla fiyatı 8 yılda yüzde 1000'in üzerinde artarken, Sarıyer'de arsa Fiyat artışı yüzde 300'ü aştı. Çanakkale Köprüsü ile değerlenen Lapseki'de yüzde 1400 artışlar kayda geçerken, İzmir'de Arsa Fiyatları yüzde 300'ü aşan oranda arttı. İşte araştırma sonuçları:

  • 4
  • 18
Tüm zamanların rekoru kırıldı: Arsa ve tarlaya yoğun talep! İşte artışın yaşandığı iller ve fiyatları...

HAVALİMANI OTOYOL VE KANAL ETKİSİ

İstanbul'da arsa alımlarının Müstakil Ev istediğinden çok yatırım amaçlı olduğuna dikkat çeken TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kolcuoğlu, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul projelerinin arsa ve arazi alımında önemli rol oynadığını söyledi. Kolcuoğlu, "Projelerin ilk etkisi imarı olmayan arazilerin satışlarındaki trend ve değerlerindeki artı yönlü değişim şeklinde gerçekleşti.

  • 5
  • 18
Tüm zamanların rekoru kırıldı: Arsa ve tarlaya yoğun talep! İşte artışın yaşandığı iller ve fiyatları...

Bu anlamda Tayakadın, Yeniköy, Durusu ve Karaburun gibi bölgeler ile Poyrazköy, Uskumruköy, Hüseyinli gibi köylerde arazi satışlarından ilk olarak etkilenen bölgeler olmuştur. Diğer taraftan inşaatın başlaması ile birlikte, konut bölgelerindeki pozitif yönde etkilenme de görülmeye başlanmıştır.