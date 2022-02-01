BTT coin Paribu'da listelenecek mi, ne zaman gelecek? BTT coin neden düşüyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bitcoin başta olmak üzere birçok coin ve altcoinde dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Büyük beklentiyle piyasaya sürülen Bittorrent coinin Paribu'da ne zaman listeleneceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte, BTT coin Paribu'da listelenecek mi, ne zaman gelecek? BTT coin neden düşüyor? Bittorrent akıbeti için yorumlar...