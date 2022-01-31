Turizm geliri 4. çeyrekte yüzde 95 arttı

Turizm geliri 2021 dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 95 artarak 7 milyar 631 milyon 374 bin dolar oldu.

Buna göre, turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 95 artarak 7 milyar 631 milyon 374 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.