Gıda fiyatlarını düşürmek için yeni önlem paketi! 20 üründe ihracat dönemsel kısıtlanabilecek

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Söz konusu tarım ürünleri patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlendi.