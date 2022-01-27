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Gıda fiyatlarını düşürmek için yeni önlem paketi! 20 üründe ihracat dönemsel kısıtlanabilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Gıda fiyatlarını düşürmek için yeni önlem paketi! 20 üründe ihracat dönemsel kısıtlanabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinde dönemsel düzenlemeler uygulayabilecek. Gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için alınan önleme göre, 20 üründe ihracat, belli dönemlerde kısıtlanabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı.

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?
Söz konusu tarım ürünleri patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlendi.

Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31 Aralık 2022'ye kadar uygulanacak.

Bu düzenleme ile gıda fiyatlarını düşürmek için 20 üründe ihracatın belli dönemler kısıtlanabileceği belirtiliyor.

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