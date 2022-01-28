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BOTAŞ'tan İran doğalgazı açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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BOTAŞ’tan İran doğalgazı açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) "İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı." açıklamasını yaptı.

BOTAŞ, İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını duyurdu.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurumun sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranının 31 Ocak saat 08.00 itibarıyla yüzde 20'ye düşürüldüğü açıklandı.

İran'dan Türkiye'ye gaz arzı Gürbulak giriş noktasındaki teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla 10 gün süreliğine durdurulmuştu.

Açıklamada, "Bilindiği gibi ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gaz arzının, İran tarafındaki doğal gaz iletim sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmişti. İran'dan ülkemize gaz arzı test amaçlı sınırlı miktarda başlamış olup BOTAŞ'ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu % 40 kısıntı oranı 31.01.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile % 20'ye düşürülmüştür. Sanayicilerimize göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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