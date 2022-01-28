Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi bugün gerçekleştirilen çekilişin ardından yayımlandı. Kullanıcılar, TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranından 'hak sahibi kimlik no' kısmını doldurarak sonucu öğrenebiliyor. İşte, Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi...