28 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi...

Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
ABONE OL
Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi...

Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin Sakarya Adapazarı kura çekilişi yapıldı. Sakarya Korucuk projesi çekiliş sonuçları katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. İşte, Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi...

Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi bugün gerçekleştirilen çekilişin ardından yayımlandı. Kullanıcılar, TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranından 'hak sahibi kimlik no' kısmını doldurarak sonucu öğrenebiliyor. İşte, Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi...

SAKARYA TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Sakarya TOKİ Korucuk 293 adet konut için "Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası" Noter huzurunda, 28 Ocak 2022 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirildi. Kura çekilişi, TOKİ Sosyal Medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. TOKİ Adapazarı Korucuk kazananlar listesi için toki.gov.tr/satis/tr/kura adresine gidebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Sakarya Adapazarı Korucuk kura sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. TOKİ tarafından gerçekleştirilen Sakarya Adapazarı Korucuk Mahallesi 577 Adet Konut Toplu Konut Projesinde, 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konutu satın almaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu.

Kuraya katılan vatandaşlar aşağıdaki linkten sonuçları sorgulayabilir.

TOKİ SAKARYA KURA SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA