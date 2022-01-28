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THY'de devir teslim töreni yapıldı: Ahmet Bolat, İlker Aycı'dan görevi devraldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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THY’de devir teslim töreni yapıldı: Ahmet Bolat, İlker Aycı’dan görevi devraldı

Türk Hava Yollarında (THY) İlker Aycı'dan boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına getirilen Ahmet Bolat, törenle görevi devraldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini 2015'ten bu yana sürdüren İlker Aycı'nın dün istifa etmesinin ardından yerine, THY Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildi.

Bugün THY'de düzenlenen törende Aycı, görevi Bolat'a devretti.




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