Başkan Erdoğan'dan işçilere müjde: Yüzde 2.5'lik ilave zam geldi! Kamu işçilerine ise ikramiyeleri bugün ödeniyor
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 700 bin kamu işçisine müjde geldi. İşçilerin zammına yüzde 2.5'lik artış eklendiğini duyuran Başkan Erdoğan, "Ücretlerinde yüzde 28’i bulan artış sağlamış oluyoruz." dedi. Ayrıca kamu işçilerinin ikramiyeleri bugün ödenecek. İşte detaylar...
Kamu işçilerine ek zam müjdesi geldi. Memurlara yapılan 2.5 puanlık ilave zam, kamu işçilerine de uygulanacak.
Müjdeyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'lik bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz" dedi. Bu artışın yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendirdiğini belirten Erdoğan, "Bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan ile bir araya gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da önceki gün ilave zamla ilgili açıklama yapmış, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın bu yöndeki açıklamayı en kısa sürede yapmasını bekliyoruz. Bu açıklamanın ardından, 700 bin kamu işçisinin ücretlerine yüzde 2.5'lik zam Şubat ayındaki ücretlere yansıyacaktır" demişti.
Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, işçilerin taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilmişti.
Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam kararlaştırılmıştı.
İKRAMİYELER BUGÜN ÖDENİYOR
Kamu işçilerine 13 günlük ilave tediyeleri (ikramiye) bugün ödeniyor.
Her yıl 52 gün üzerinden ikramiye alan 700 bini aşkın kamu işçisinin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla belli olmuştu.
Buna göre; 26 günlük ikramiyenin birinci yarısı bugün, diğer yarısı 29 Nisan'da ödenecek. Yılın ikinci yarısında, Başkan Erdoğan kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak. Bu ödemenin takvimi de Temmuz'da belirlenecek.
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