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Haberler Galeri Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 700 bin kamu işçisine ek zam! Ek zam ne zaman, kimlere verilecek? Yüzde 2,5'luk artış...

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 700 bin kamu işçisine ek zam! Ek zam ne zaman, kimlere verilecek? Yüzde 2,5'luk artış...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından binlerce kamu işçisini doğrudan etkileyen ek zam müjdesi verildi. 700 bin komu işçisini direk ilgilendiren ek zam ile ilgili detaylar açıklama sonrasında merak ediliyor. Başkan Erdoğan, "İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, ek zamdan kimler yararlanacak? Ek zam maaşlara ne zaman yansıyacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 09:40
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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 700 bin kamu işçisine ek zam! Ek zam ne zaman, kimlere verilecek? Yüzde 2,5’luk artış...

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 700 bin kamu işçisine ek zam! Ek zam ne zaman, kimlere verilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçilerine ek zam verilecek mi sorusu yanıt buldu. Memur ve emeklilere verileceği açıklanan yüzde 2,5 oranında ek zammın kamu işçilerine de verileceği açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzde 2,5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz."açıklamasında bulundu. Peki, ek zam ne zaman, kimlere verilecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 700 bin kamu işçisine ek zam! Ek zam ne zaman, kimlere verilecek? Yüzde 2,5’luk artış...

Kamu işçilerine ek zam verilecek mi sorusu son dakika açıklama ile yanıt buldu. Memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 2,5'lik ek zammın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında ek zammın kamu işçilerine de verileceğini ifade etti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın daha önce yaptığı açıklamada sinyalini verdiği ek zam ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 700 bin kamu işçisine ek zam! Ek zam ne zaman, kimlere verilecek? Yüzde 2,5’luk artış...

KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kamu işçilerine ek zam konunu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti;

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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 700 bin kamu işçisine ek zam! Ek zam ne zaman, kimlere verilecek? Yüzde 2,5’luk artış...

Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.

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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 700 bin kamu işçisine ek zam! Ek zam ne zaman, kimlere verilecek? Yüzde 2,5’luk artış...

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.