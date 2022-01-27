Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 700 bin kamu işçisine ek zam! Ek zam ne zaman, kimlere verilecek? Yüzde 2,5'luk artış...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından binlerce kamu işçisini doğrudan etkileyen ek zam müjdesi verildi. 700 bin komu işçisini direk ilgilendiren ek zam ile ilgili detaylar açıklama sonrasında merak ediliyor. Başkan Erdoğan, "İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, ek zamdan kimler yararlanacak? Ek zam maaşlara ne zaman yansıyacak?