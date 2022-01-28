ASPİLSAN'dan telekomünikasyon devleriyle iş birliği
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji, telekomünikasyon sektörünün devlerinden Turkcell ve Türk Telekom ile güçlerini birleştirerek iş birliği yaptı.
Proje çerçevesinde ASPİLSAN Enerji'nin Ar-Ge mühendislerince dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında prototip lityum batarya ürünlerinin testleri başarılı sonuç verdi.
ASPİLSAN Enerji tarafından üretimi yapılacak olan yerli lityum bataryaların konu olan firmalarında şebekelerinde yaygın olarak kullanılmasına ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.
"ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN KATMA DEĞER SAĞLANMASINI HEDEFLİYORUZ"
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Yerli imkanlarla geliştirilen lityum bataryalar sayesinde sektör ve ülke ekonomisi için katma değer sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.
Türk Telekom da yerli ve millî teknoloji çözümleri üretme hedefiyle ASPİLSAN Enerji ile yerli lityum bataryaların geliştirilmesi ve ticari kullanımı konusunda işbirliği gerçekleştirdiğini duyurdu.
İLK KEZ DENENDİ
ASPİLSAN Enerji'nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, ilk kez Türk Telekom'un canlı şebekesinde denenerek, ticari olarak kullanılmaya başlandı.
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom canlı şebekesinde ticari olarak kullanılan ilk yerli lityum batarya olan ASPİLSAN ürünlerinin benzerlerini daha önce ithal ettiğimizi söyledi.
DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK ÇÖZÜMLER
ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise ülkemizin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çözümler sunma hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.
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