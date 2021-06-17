Türkiye'de gayrimenkul satışları arttı! İstanbul damga vurdu
Türkiye'de 2021'in Ocak-Mayıs ayları arasındaki gayrimenkul satış verileri açıklandı. Özellikle Mayıs ayına İstanbul damga vururken, birçok ilde satışların arttığı gözlendi.
Ülke genelinde ocak-mayıs döneminde 980 bin 630 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, mayısta 129 bin 18 gayrimenkul satışı gerçekleşti.
Nisanda 216 bin 604 gayrimenkul satış işlemi yapılırken, mayısta bu rakam yüzde 42 düşüş gösterdi.
Mayısta gayrimenkul satış işlemlerinden 909 milyon 39 bin 157 lira tapu harcı geliri sağlandı.
MAYIS'A İSTANBUL DAMGASI
Mayıs ayında en çok satış işlemi yapılan iller arasında 124 bin 596 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 66 bin 307 satış işlemi ile Ankara, 47 bin 474 ile İzmir, 38 bin 903 ile Antalya, 35 bin 391 ile Bursa ve 34 bin 589 ile Konya takip etti.
Ülke genelinde ise bu yıl hazirana kadar toplam 980 bin 630 gayrimenkul satılırken, bu satışlardan toplam 6 milyar 609 milyon 787 bin 337 lira tapu harcı geliri elde edildi.
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