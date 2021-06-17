Türkiye'de gayrimenkul satışları arttı! İstanbul damga vurdu

MAYIS'A İSTANBUL DAMGASI

Mayıs ayında en çok satış işlemi yapılan iller arasında 124 bin 596 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 66 bin 307 satış işlemi ile Ankara, 47 bin 474 ile İzmir, 38 bin 903 ile Antalya, 35 bin 391 ile Bursa ve 34 bin 589 ile Konya takip etti.