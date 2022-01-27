BTT Paribu ne zaman gelecek? BTT coin Paribu'da listelenecek mi? BTT coin neden yok, ne zaman açılacak?
BTT Paribu ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para dünyasında hareketlilik yaşanırken, Bitcoin dalgalı seyir izlemeyi sürdürüyor. Diğer yandan altcoinlerde de hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar Bittorent coinin ne zaman listeleneceği yönündeki soruları devam ediyor. İşte, BTT Paribu ne zaman gelecek? BTT coin Paribu'da listelenecek mi? BTT coin neden yok, ne zaman açılacak?
BTT Paribu ne zaman gelecek? BTT coin Paribu'da listelenecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bitcoin başta olmak üzere birçok coin ve altcoinde dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Büyük beklentiyle piyasaya sürülen Bittorrent coinin Paribu'da ne zaman listeleneceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte, BTT Paribu ne zaman gelecek? BTT coin Paribu'da listelenecek mi? BTT coin neden yok, ne zaman açılacak?
BİTTORRENT NE KADAR? KAÇ PARADAN İŞLEM GÖRDÜ?
BitTorrent bugünkü fiyatı ₺0,029497 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺61.272.101 TRY olarak açıklandı.
BİTTORRENT COİN NE ZAMAN LİSTELENECEK?
Bittorent coinin Paribu'da yeniden listelenmesine yönelik henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
BİTCOİN NE KADAR?
Lider kripto para birimi Bitcoin 26 Ocak'ta yüzde 1 değer kazandı. Bitcoin 37 bin 331 dolardan işlem görüyor.
ETHEREUM NE KADAR?
Geçtiğimiz günlerde 2 bin 165 dolara kadar gerileyen Ethereum söz konusu bölgeden alıcı buldu. Gün içinde yatay seyreden Ethereum 2 bin 465 dolar.
DOGECOİN NE KADAR?
Dogecoin, kripto para piyasasında meydana gelen düşüşlerde en çok kan kaybeden coinler arasında yer alıyor. Öte yandan zaman zaman Bitcoin'den bağımsız hareket eden Dogecoin'in, piyasa durgunken oldukça değer kazandığı da görülüyor. 26 Ocak'ta yüzde 3,40 değer kazanan Dogecoin 0,14 cent seviyesinden işlem görüyor. Dogecoin son düşüş ile 0,12 cent seviyesine kadar gerilemişti.
RİPPLE (XRP) NE KADAR?
En son gerçekleşen düşüş ile 0,54 cent seviyesine kadar gerileyen Ripple 0,62 cent.
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