BTT Paribu ne zaman gelecek? BTT coin Paribu'da listelenecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bitcoin başta olmak üzere birçok coin ve altcoinde dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Büyük beklentiyle piyasaya sürülen Bittorrent coinin Paribu'da ne zaman listeleneceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte, BTT Paribu ne zaman gelecek? BTT coin Paribu'da listelenecek mi? BTT coin neden yok, ne zaman açılacak?