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MÜSİAD'dan iş dünyasına çağrı! 200'e yakın firma indirime gitti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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MÜSİAD’dan iş dünyasına çağrı! 200’e yakın firma indirime gitti

Son dakika haberleri... A Para ekranlarında yayınlanan 'Ekonomi Masası' adlı programa konuk olan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptığı açıklamada yaklaşık olarak 200 firmanın indirim çağrılarına yanıt verdiğini ve yüzde 15-20 oranında indirime gittiklerini belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, A Para ekranlarında yayınlanan 'Ekonomi Masası' adlı programın konuğu oldu. Dilek Güngör ve Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Asmalı, MÜSİAD'ın iş dünyasına yaptığı indirim çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asmalı'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İndirim çağrımıza 177-180'e yakın firma olumlu yanıt verdi. Bu daha sonra 200'e kadar çıktı. Yüzde 15-20 oranında bir fiyat indirimine gittiler. Enerji fiyatlarındaki sonradan yapılan artışlar, yeni yılla birlikte asgari ücretlerde yapılan artışlar bir miktar zamlar noktasında olayı kalıcı hale getirdi.

MÜSİAD’dan iş dünyasına çağrı! 200’e yakın firma indirime gitti MÜSİAD'DAN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI! 200'E YAKIN FİRMA İNDİRİME GİTTİ

En azından bunun daha yükselmesi önlemiş oldu bu kampanyalar. Bunun yanında direk kura bağlı olan mesela inşaat sektöründe demir bunlardan biri. Direkt kurla birlikte hareket ediyorlar, kur düşünce gerçekten geri çekiyorlar ama çimento için aynı şeyi söylemek mümkün değil maalesef.

Bu noktada 200'e yakın firma bu kampanyaya katıldı ve yüzde 15-20 oranında geri çektiler. Hepimiz şunu biliyoruz, bu ülke hepimizin. Bu ülkede iyi günlerde kazanıyorsak, ülkenin sıkıntıya girdiği, ekonominin sıkıntıya girdiği yerde cefasına katlanmamız lazım. Burada bir mütevazi karlara razı gelip insanlarımızın alım gücü noktasında bir etiket fiyatları hepimizin arzusu."

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