Kur korumalı TL mevduatına vatandaştan büyük ilgi: 209 milyar TL’yi buldu





"SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ"

Geleceğe sağlam ve emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Oktay, "Sorunlar yok mu? Elbette var. Sorunlar geçmişte vardı, şimdi de var. Gelecekte de olacak. Sorunları da bizler çözeceğiz, birlikte çözeceğiz. Türkiye'yi, son 20 yılda gerçekleşen yapısal reformlar, güçlü altyapı yatırımları, sağlanan siyasi istikrar ortamı, disiplinli kamu maliyesi politikaları ve bankacılık sektörü gibi güven üreten bir zemin üzerinde yükseltiyoruz. Salgının da etkisiyle dünyanın dört bir yanında yapılar, yaklaşımlar ve ticari ilişkiler dönüşürken ekonomi politikalarımızı Türkiye'nin gerçeklerine ve ihtiyaçlarımıza uygun olarak güncellemiş durumdayız. Bu kısır döngünün dışına çıkmak istiyoruz artık. Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve nitelikli büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz" dedi.



Türk lirası yatırımlarını özendirecek ve döviz piyasası başta olmak üzere piyasalarda istikrarı sağlayacak adımlar attıklarını kaydeden Oktay, "Kur korumalı uygulamalarımız şu ana kadar yaklaşık 451 bini hazine, 82 bini Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 533 bin kişiye ulaşmıştır. Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü yaklaşık 209 milyar lirayı bulmuştur. Sürekli de artmaya devam edecektir. Döviz tevdiat ve altın hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşümü destekleyecek adımlar da atılmış, gerçek ve tüzel kişilerin bu yeni enstrümana gösterdiği ilgi bizleri memnun etmiştir" dedi.