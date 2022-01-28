AGİ kalktı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor | Asgari ücretliden gelir ve damga vergisi alınmayacak

Asgari ücrete vergi istisnasını ardından ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı yasal düzenlemenin uygulama tebliği yayınlandı. İşletmeler Ocak ayı bordolarını düzenlemek için bu tebliği bekliyordu. Bu yıl için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5bin 4 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretliye net 4 bin 253.40 lira ödenecek.