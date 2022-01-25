Memur ve emekliler dikkat! Zam farkının yatacağı tarih belli oldu







ALT SINIR AYLIK 4.289 TL BELİRLENDİ

EMEKLİ Sandığı Kanunu'na göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı bu yıl 4 bin 289 lira olarak belirlendi. En yüksek devlet memuru aylığı 32 bin 815 lira oldu. Kamu çalışanlarına tayin bedeli (yiyecek-içecek yardımı) 495 lira, huzur hakkı 2 bin 119 lira oldu. Kıdem tazminatı tavanı tutarı 1 Ocak'tan itibaren 10 bin 848 lira, sözleşmeli personelin ücret tavanı 12 bin 886 lira, mal beyanında esas alınacak şube müdürü maaşı 10 bin 437 liraya çıktı. Emekli olacak kamu personeline verilecek yol tazminatı 3 bin 167 lira, mahalli idare personeline ödenen sosyal denge tazminatı 2 bin 684 liraya yükseldi.