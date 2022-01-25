Maaş zam farkı için açıklamalar: Emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 25 Ocak memur, Bağkur maaş farkları yattı mı?
Emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerin maaş zam oranları belli oldu. Zam oranı belli olurken maaş farklarının yatacağı tarih ise merak edilmeye başlandı. İşte, emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 25 Ocak memur, Bağkur maaş farkları yattı mı?
Emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 25 Ocak memur, Bağkur maaş farkları yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı belli olurken toplu sözleşmede yapılan zam oranı da arttırılmış memur ve memur emeklisine ek zam müjdesi de gelmişti. İşte, emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 25 Ocak memur, Bağkur maaş farkları yattı mı?
MAAŞ FARKLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU!
Emekli Sandığı bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecek.
Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.
Bakanlık açıklamasında, SSK ve Bağ-Kur beklentileri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıklarının da zamlı olarak ödeme gününde yatırılmaya başladığı belirtildi.
Emekli Sandığı kapsamında harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme yapılıyor.
Bu kapsamdaki 59 bin258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308 milyon 742 bin lira olacak. Harp ve vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek ek ödeme tutarı 5 bin 179 lira ile 9 bin 417 lira arasında değişiyor.
İŞTE ÖDENECEK TUTARLARA İLİŞKİN TABLO:
Maluliyet Derecesi Ödenecek Tutar (TL)
1………………………9.417,80
2………………………8.476,02
3……………………….7.298,80
4……………………….6.592,46
5……………………….5.886,13
6………………………5.179,79
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKLARI HANGİ TARİHLERDE ÖDENECEK?
Maaş farkı ödemeleri SSK emeklilerine 17-26 Ocak tarihlerinde Bağ-Kur emeklikerine ise 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.
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- Maaş zam farkı için açıklamalar: Emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 25 Ocak memur, Bağkur maaş farkları yattı mı?
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