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Son dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK ödemelerde temassız işlem limitini artırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK ödemelerde temassız işlem limitini artırdı

Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.

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