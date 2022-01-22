Milyonlara müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı, ikramiye ve emekli aylığı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde etkili olacak 3600 ek gösterge artışı için çalışmalar sürüyor. Heyecanla beklenen ek gösterge artışı ile ilgili gelen açıklamalar memurları heyecanlandırmaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı, ikramiye ve emekli aylığı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in önceki gün yaptığı açıklamalarda, çalışmaların sona geldiğini ve Mayıs ayında tasarının TBMM'ye geleceğini bildirmişti. Bilgin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme Mayıs ayında Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir"