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Milyonlara müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı, ikramiye ve emekli aylığı ne kadar olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Milyonlara müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı, ikramiye ve emekli aylığı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge zammı için geri sayım başladı. 2022 yılı içerisinde hayata geçirilmesi beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeli haberler peş peşe geliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakınan ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. 3600 ek gösterge için tarih verilirken gözler ek gösterge artışı sonrası maaşlara çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı, ikramiye ve emekli aylığı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde etkili olacak 3600 ek gösterge artışı için çalışmalar sürüyor. Heyecanla beklenen ek gösterge artışı ile ilgili gelen açıklamalar memurları heyecanlandırmaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı, ikramiye ve emekli aylığı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in önceki gün yaptığı açıklamalarda, çalışmaların sona geldiğini ve Mayıs ayında tasarının TBMM'ye geleceğini bildirmişti. Bilgin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme Mayıs ayında Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir"

DAHA ÖNCE KAPSAM NASILDI?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş, bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.

ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILACAK?
Öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam; öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan unvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.

KİMLERİ KAPSAYACAK?
Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.

TASLAK NASIL HAZIRLANACAK?
Söz konusu kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak taslak, TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye gerecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek. Taslağın Mayıs ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

MEVCUT EMEKLİLERİ KAPSAR MI?
Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de, ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek. Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma gündeminde olacak.

UYGULAMA NEYİ DEĞİŞTİRECEK?
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

MAAŞLAR NASIL ARTACAK?
Yeni düzenlemeyle örneğin hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az bin 150 lira, emekli ikramiyesi de yaklaşık 37 bin lira artacak.

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