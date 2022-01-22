İşte vadeli TL hesabının ayrıntıları! Parasını TL’ye geçirene vergi istisnası

Ne gibi istisnalar var?

Ödenecek faiz ve kâr payı üzerinden stopaj kesintisi yok. Şirketler de döviz ve altınlarını TL'ye dönüştürürse değerleme farklarına ve vade sonunda elde edilen faiz ve kâr paylarına kurumlar vergisi istisna var. 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilmesi için TL'ye dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022'ye kadar yapılması gerekiyor.