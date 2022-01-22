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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Toplantı saat 14.30'da başladı. Toplantıda Bakan Nebati'nin, Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatması ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişi yapılması bekleniyor. Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist, akademisyen ve akademisyenlerle buluştu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılana açıklamaya göre, ekonomistlerle buluşma programı, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE MODELİ'Nİ ANLATACAK
Bakan Nebati, toplantıda ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmede ayrıca dünyadaki ekonomik gelişmelere değinilmesi bekleniyor.

BAZI SEKTÖRLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

İŞ DÜNYASININ KADIN TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Bakan Nebati, iş dünyasının temsilcilerinin ardından geçtiğimiz hafta da iş dünyasının kadın temsilcileri ile bir araya gelmişti. İş kadınları yapılan ve yaklaşık 5,5 saat süren toplantıda Bakan Nebati, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptı. Toplantıda, kadın istihdamının artırılmasına ilişkin hedefler de değerlendirildi.

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