Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi

İŞ DÜNYASININ KADIN TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Nebati, iş dünyasının temsilcilerinin ardından geçtiğimiz hafta da iş dünyasının kadın temsilcileri ile bir araya gelmişti. İş kadınları yapılan ve yaklaşık 5,5 saat süren toplantıda Bakan Nebati, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptı. Toplantıda, kadın istihdamının artırılmasına ilişkin hedefler de değerlendirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN