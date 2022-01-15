Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ’Kur korumalı mevduat hesabı’ açıklaması

"2023'TE TEK HANELİ ENFLASYONU GÖRECEĞİZ"

Bakan Nebati, "Mali politikalar ve atacağımız adımlarla önümüzdeki yıl, yani tam zamanında yapılacak seçimlere, tek haneli enflasyonla gireceğiz. Üzerimizde bir kambur var; Aralık ayı. Ocak ayında da bir miktar enflasyonla karşı karşıyayız. Ancak bundan sonrası ilk çeyrekten sonraki değişimi hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Bu enflasyon sıkıntısını sadece biz değil bütün dünya hep birlikte 2022'de yaşayacak ve bunun üstesinden gelen bizler olacağız. Kur korumalı mevduat hesabı çok ciddi bir karşılık buldu. Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi" ifadelerini kullandı.





BİLAL ERDOĞAN DA KONUŞTU

Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Neticeyle meşgul olurken çoğu zaman usulde hataya düştüğümüzü görüyoruz. Ben de geldiğim illerdeki toplantılarda eğitime destek platformu çalışmalarında sohbetlerimizde usule dair bazı hatırlatmalar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizler seferle yükümlüyüz, zaferle değiliz. Rabbimiz bize şu geçtiğimiz 20 yılda nice fetihleri, nice zaferleri nasip ettiyse aslında bu bizim seferle ilgili performansımızın bir sonucudur" dedi.