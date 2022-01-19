BAE ile swap anlaşması ne anlama geliyor?

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalandı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada swap anlaşmasının 18 milyar dirhem ve 64 milyar lira olduğu belirtildi. Ekonomist Belgin Maviş konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Maviş, "Son derece önemli ve 3 yıl boyunca geçerli olacak" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN