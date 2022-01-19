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BAE ile swap anlaşması ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 19.01.2022 11:42
Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalandı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada swap anlaşmasının 18 milyar dirhem ve 64 milyar lira olduğu belirtildi. Ekonomist Belgin Maviş konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Maviş, "Son derece önemli ve 3 yıl boyunca geçerli olacak" dedi.
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BAE ile swap anlaşması
BAE ile swap anlaşması
BAE ile swap anlaşması
BAE ile swap anlaşması
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