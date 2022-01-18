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Evde bakım maaşı 18 Ocak! Güncel evde bakım maaşı (parası) yatan iller listesi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Evde bakım maaşı 18 Ocak! Güncel evde bakım maaşı parası yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı 18 Ocak günü sorgulanan konulardan birisi oluyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi arama motorlarında araştırılıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığı sorgulanan konulardan birisi oluyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde hesaplara yatırılmaya başlanan evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin başladığı müjdesini verdi. İşte; 18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller!

18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Her ay farklı illerde ve farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşını almak isteyenler, Ocak ayındaki maaşların ne zaman yatırılacağını araştırıyordu. 18 Ocak evde bakım maaşı hakkında detaylar haberimizde!

ÖDEMELER BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için yapılan toplam 957 milyon TL'lik evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.

Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.

"ÖDEMELER 20 OCAK'A KADAR TAMAMLANACAK

"Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın bu yardımdan faydalandığını kaydeden Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1.798 TL ödeme yapıldığını hatırlatarak "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" diye konuştu."

ŞUBAT AYINDA ARTIŞ YAPACAĞIZ

"Yanık, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım yardımının ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 1798 TL'den 2 bin 299 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımıza ödemeleri şubat ayında artışlı şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 OCAK

1- Tokat

2- Kırklareli

3- Sivas

4- Aksaray

5- Çanakkale

6- Zonguldak

7- Manisa

8- Bilecik

9- Karabük

10- Mugla

11- Kocaeli

12- İstanbul

13- Amasya

14- Osmaniye

15-Sakarya

16- Ordu

17- Uşak

18- Afyonkarahisar

19- Antalya

20- Diyarbakır

21- Balıkesir

22- Samsun

23- Mersin

24- Çorum

25- Bursa

26- İzmir

27- Kırıkkale

28- Düzce

29- Bolu

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