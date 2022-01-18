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Kritik toplantı! Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Ocak TCMB faiz indirimi gelecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Kritik toplantı! Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Ocak TCMB faiz indirimi gelecek mi?

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Tüm piyasalar tarafından yakından takip edilen kritik toplantı tarihi belli oldu. 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Merkez Bankası, bu ay yapılacak toplantısı için geri sayım başladı. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Ocak TCMB faiz indirimi gelecek mi? Başkan Erdoğan faiz kararı ile ilgili ne dedi? İşte son gelişmeler...

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanan Merkez Bankası tarafından kritik toplantı tarihi açıklandı. Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası toplantısı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Şubat TCMB faiz indirimi gelecek mi? Başkan Erdoğan faiz kararı ile ilgili ne dedi? İşte haberin detayları...

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2022 yılının ilk toplantısını 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirecek.

TCMB, 2021 Aralık ayında faizi 100 baz puan indirerek yüzde 14'de düşürmüştü.

İşte 2022 Merkez Bankası toplantı tarihleri;

* 17 Şubat 2022

* 17 Mart 2022

* 14 Nisan 2022

* 26 Mayıs 2022

* 23 Haziran 2022

* 21 Temmuz 2022

* 18 Ağustos 2022

* 22 Eylül 2022

* 20 Ekim 2022

* 24 Kasım 2022

FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıdan çıkacak olan faiz kararının döviz kurlarının yönünü belirlemesi bekleniyor. Uzmanlar Ocak ayında Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması yönünde tahminlerde bulunurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada faiz indirimi açıklaması yaptı.

Bu kapsamda PPK toplantısı sonrasında faiz indirimi kararının açıklanması halinde doların yukarı yönlü hareketin başlaması bekleniyor. Sabit tutulması veya yükseltilmesi halinde ise yükseliş hareketinin duracağı veya yavaşlayacağı belirtiliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İşte Başan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması;

"Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var; 'faiz sebep, enflasyon neticedir' Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. 20 Aralık burada bir dönüm noktası oldu. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. Ama faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Çünkü bu öyle bir durum ki, hep söylediğim gibi, dere yatağında akar. Burada da aynen bu durumu yakalayacağız. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023'e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir, enflasyon düşecek."

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