Borsa İstanbul'da devre kesici hayata geçti
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,08 değer kaybıyla 1.979,83 puandan tamamladı. Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 105,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,49 ve holding endeksi yüzde 4,80 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,92 ile turizm oldu.
DEVRE KESİCİ DEVREYE GİRDİ
Bu arada, Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi.
Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi ve genişleyici para politikasına devam edeceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile son 2 yılın en yüksek seviyesini gördüğünü belirterek, faizlerdeki yükseliş eğiliminin pay piyasalarındaki risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.
Yarın İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında da İngiltere ve Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını bildirdi.
Analistler, tahvil piyasasının seyrinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.110 seviyesinin direnç, 1.950 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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