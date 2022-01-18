Borsa İstanbul’da devre kesici hayata geçti

Bankacılık endeksi yüzde 4,49 ve holding endeksi yüzde 4,80 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,92 ile turizm oldu.

DEVRE KESİCİ DEVREYE GİRDİ

Bu arada, Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi.