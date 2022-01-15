Talimat Başkan Erdoğan’dan! 4 milyon haneye doğalgaz desteği

TEKNİK OLARAK TİTİZ ÇALIŞTIK

Bakanlık bürokratlarının bu konu ile ilgili çok yoğun mesai harcadığını belirten Bakan Yanık, "Olabildiği kadar hızlı çalıştık. Verdiğimiz tarihleri geçmemek ve mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için arkadaşlarımız çok yoğun bir gayret gösteriyor. Çok geniş bir sayı 4 milyon hanenin 81 ilin ısıl haritasını çıkarmak onları tek tek çalışmak zaman alıyor. Ne yazık ki akşam karar verdik sabaha bu kararı uygulayalım diye bir durum söz konusu değil. Çok teknik üzerinde titiz çalışılmış konular bunlar güzel bir çalışma emeği geçen arkadaşlarımıza ben teşekkür ederim" dedi.