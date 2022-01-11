Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan son dakika açıkladı...
Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanması beklenen doğalgaz desteği çalışmaları araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nda alınmış olan karara göre ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı gibi doğalgaz desteği de sağlanacak. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyor. İşte, doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan son dakika açıkladı...
Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kömür yardımı gibi doğal gaz yardımının da yapılacağı bilgisini duyurdu. Doğalgaz desteği ödeme tarihleri hakkında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamada bulundu. İşte, doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz başvuruları başladı mı, ne zaman?
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz desteğinin ayrıntıları merak edilirken Bakan Yanık "Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa Mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Doğalgaz desteği başvurularının nasıl yapılacağının ise ilerleyen günlerde kesinleşmesi bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk.
Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.
DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Bakan Yanık, destek ödemelerinin yapılacağı kesim hakkında "Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Doğalgaz desteği hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğalgaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." şeklinde konuşmuştu.
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