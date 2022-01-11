Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan son dakika açıkladı...

Doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kömür yardımı gibi doğal gaz yardımının da yapılacağı bilgisini duyurdu. Doğalgaz desteği ödeme tarihleri hakkında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamada bulundu. İşte, doğalgaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz başvuruları başladı mı, ne zaman?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteğinin ayrıntıları merak edilirken Bakan Yanık "Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa Mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Doğalgaz desteği başvurularının nasıl yapılacağının ise ilerleyen günlerde kesinleşmesi bekleniyor.