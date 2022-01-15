2022 Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK 2022 tütün yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Ödeme miktarları...
2022 Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tütün ikramiyesi ödemleri SGK tarafından yapılan sosyal yardımlardan biridir. 2021 yılında ocak sonu ve şubat başında hesaplara ödenen tütün ikramiyelerinin bu yıl ne zaman ödeneceği merak ediliyor. SGK tarafından ödeme tarihleri duyurulacak. İşte, 2022 Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK 2022 tütün yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Ödeme miktarları...
2022 Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK 2022 tütün yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 40 binin üzerinde kişinin yararlandığı tütün İkramiyesi aramaları ocak ayı ile birlikte arttı. Her yıl vazife/harp malulü olarak değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetler personelinin birinci dereceden yakınlarına ödenen tütün ikramiyesi için merakla SGK tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. İşte, 2022 Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK 2022 tütün yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Ödeme miktarları...
TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tütün ikramiyesinin ne zaman ödeneceği henüz net değil. 2021 yılında ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk günlerinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı.
2022 Tütün yardımının 23 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden yapılacağı tahmin ediliyor.
2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR?
Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)
Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)
1.Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 69,44 lira ödenirken 2022'de 9 bin 386,60 lira ödenecek
2. Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 025,90 lira ödenirken 2022'de 8bin 447,90 lira ödenecek
3. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 879,54 lira ödenirken 2022'de 7bin 274,61 lira ödenecek
4. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 686,81 lira ödenirken 2022'de 6 bin 570,62 lira ödenecek
5. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 184,65 lira ödenirken 2022'de 5 bin 866,62 lira ödenecek
6. Derece Gaziye 2021 yılında 3 bin 682,49 lira ödenirken 2022'de 5 bin 162,63 lira ödenecek
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