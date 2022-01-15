2022 Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK 2022 tütün yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 40 binin üzerinde kişinin yararlandığı tütün İkramiyesi aramaları ocak ayı ile birlikte arttı. Her yıl vazife/harp malulü olarak değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetler personelinin birinci dereceden yakınlarına ödenen tütün ikramiyesi için merakla SGK tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. İşte, 2022 Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK 2022 tütün yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Ödeme miktarları...

TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tütün ikramiyesinin ne zaman ödeneceği henüz net değil. 2021 yılında ocak ayının son haftası ile şubat ayının ilk günlerinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı.