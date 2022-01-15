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Memur maaş zammı farkları yattı mı? 2022 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Memur maaş zammı farkları yattı mı? 2022 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak?

Memur maaş zammı farkları yattı mı? 2022 Ocak zammı ile memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. İlk zamlı maaşlarını almaya hazırlanan memurlar, aylıkların hangi tarihte yatırılacağını araştırmaya başladı. Öte yandan maaş zammı farları için de yeni gelişmeler yaşandı. Peki, memur maaş zammı farkları yattı mı? 2022 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

Memur maaş zammı farkları yattı mı? Geçtiğimiz yılın ikinci altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belli oldu. Başlan Recep Tayyip Erdoğan ise müjdeli haberi duyurarak, memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 30,5 artış yapıldığını açıkladı. Peki, memur maaş zammı farkları yattı mı? 2022 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

MAAŞ ZAMMI FARKLARI YATTI MI?

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı farklarının bu ay yatıp yatmadı merak ediiyor. Meclis'te görüşmeleri devam eden, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu.

AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi. AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30,5 zammın ardından aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.651 TL, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6.368 TL oldu.

AİLE YARDIMI 2022 NE KADAR OLDU?

2022 Ocak zammı ile yeni aile yardımı şu şekilde:

Eş: 520,93 TL
Çocuk (0-6 yaş): 115 TL
Çocuk (6 yaş üstü): 57,30 TL

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Genel Müdür (1/4)

Temmuz: 16.177

Ocak: 20.621

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Temmuz: 8.526

Ocak: 10.869

Memur (Lisans - 9/1)

Temmuz: 5.277

Ocak: 6.727

Öğretmen (1/4)

Temmuz: 6.587

Ocak: 8.397

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Temmuz: 14.826

Ocak: 18.899

Başkomiser (3/1)

Temmuz: 8.522

Ocak: 10.863

Polis memuru (8/1)

Temmuz: 7.465

Ocak: 9.515

Uzman doktor (1/4)

Temmuz: 10.126

Ocak: 9.515

Hemşire: (Lisans - 5/1)

Temmuz: 6.391

Ocak: 8.147

Mühendis: (1/4)

Temmuz: 8.703

Ocak: 11.094

Teknisyen (Lise - 11/1)

Temmuz: 5.491

Ocak: 6.999

Araştırma görevlisi: (7/1)

Temmuz: 8.265

Ocak: 10.535

Vaiz (1/4)

Temmuz: 6.844

Ocak: 8.724

Avukat (1/4)

Temmuz: 8.311

Ocak: 10.593

Not: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

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