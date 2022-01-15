Memur maaş zammı farkları yattı mı? Geçtiğimiz yılın ikinci altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belli oldu. Başlan Recep Tayyip Erdoğan ise müjdeli haberi duyurarak, memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 30,5 artış yapıldığını açıkladı. Peki, memur maaş zammı farkları yattı mı? 2022 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

MAAŞ ZAMMI FARKLARI YATTI MI?

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı farklarının bu ay yatıp yatmadı merak ediiyor. Meclis'te görüşmeleri devam eden, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu.