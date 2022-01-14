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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den girişimcilere müjde: 40 milyon euro bütçe ile hibe desteği sağlayacağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den girişimcilere müjde: 40 milyon euro bütçe ile hibe desteği sağlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Girişimcilerimize müjdemiz var” diyerek, uygun bulunan projelere 40 milyon euro bütçeyle yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği sağlayacaklarını açıkladı.

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