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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den "Gelir Koruma Sigortası" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den Gelir Koruma Sigortası açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) aracılığıyla hayata geçirilecek "Gelir Koruma Sigortası" ile sadece ürünü değil, ürünün fiyatına da korumayı amaçladıklarını belirterek, "Konya'da bunun denemelerini yaptık. 2023'te de hem ürün bazında hem de coğrafya bazında bunu diğer illere yayarak devam ediyor olacağız." dedi.

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