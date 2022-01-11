Hükümetten çalışan anneye 22 bin TL’den fazla destek! Çalışan annelerin yüzü gülecek

MEMURA AİLE YARDIMI GÜNCELLENDİ

Memura aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellendi. Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük ya da büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.