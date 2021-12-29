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2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...
Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! 2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çocuk başına 720 gün erken emekli olma şansı arama motorlarında sorgulanıyor. Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı dikkate alınmıyor. Ancak anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışsa erken emekli olabiliyor. Anneler iş hayatına 6 yıl önce veda edebilecek. Evlat edinenler de bu erken emeklilik kapsamına alınacak. İşte; çalışan annelere 2160 günden erken emeklilik avantajı!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:06Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 16:06