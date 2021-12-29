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2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...

Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! 2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çocuk başına 720 gün erken emekli olma şansı arama motorlarında sorgulanıyor. Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı dikkate alınmıyor. Ancak anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışsa erken emekli olabiliyor. Anneler iş hayatına 6 yıl önce veda edebilecek. Evlat edinenler de bu erken emeklilik kapsamına alınacak. İşte; çalışan annelere 2160 günden erken emeklilik avantajı!

Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:06 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 16:06
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2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...

Çalışan annelere 2160 günden erken emeklilik! Milyonlarca çalışan anne, iş hayatında kariyerlerine devam ettikten sonra erken emekli olma avantajından faydalanabiliyor. Anneler toplam 6 yıla kadar erken emekli olma şansı yakalıyor. Her bir çocuk için tanınan 720 gün yani 2 yıllık imkan çocuk sayısı arttıkça yükseliyor. Toplam süre 2160 günü aşamıyor. Bu formülde, sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor.

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2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...

Kadın sigortalılara yasalarımız pek çok imkan sunuyor. Annelere doğum borçlanması ile erken emeklilik yolu açılıyor. Staj avantaj sağlarken; evlat edinenlere de engelli çocuğu olanlara da erken emeklilik imkanı sunuluyor...

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2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...

HER ÇOCUKTAN 720 GÜN

Anneler için emeklilik formüllerinde sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor.

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2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...

3'e çıkarılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.

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2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...

STAJ SAYILIYOR

Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı dikkate alınmıyor.