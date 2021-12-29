2160 günden erken emekli olabilirsiniz! Çalışan annelere erken emekli olma avantajı! Çocuk başına 720 gün...

Çalışan annelere 2160 günden erken emeklilik! Milyonlarca çalışan anne, iş hayatında kariyerlerine devam ettikten sonra erken emekli olma avantajından faydalanabiliyor. Anneler toplam 6 yıla kadar erken emekli olma şansı yakalıyor. Her bir çocuk için tanınan 720 gün yani 2 yıllık imkan çocuk sayısı arttıkça yükseliyor. Toplam süre 2160 günü aşamıyor. Bu formülde, sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor.