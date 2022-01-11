11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası (maaşı) nerede yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller 11 Ocak! Evde bakım parasının yatırıldığı iller listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Her yıl binlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşının ne zaman yatacağı ve Ocak ayında evde bakım maaşının yatırıldığı iller merak ediliyor. 11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Bu maaşın yatıp yatmadığını E-Devlet veya Ziraat Bankası aracılığı ile sorgulayabilirsiniz. İşte; 11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller…
11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığını haberimizden sorgulayabilirsiniz. İşte; 11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi!
11 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşı henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti veriliyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde geçerli evde bakım yardımı miktarı 1.797 TL olarak belirlenmişti.
2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
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