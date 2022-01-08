Memur ve emekliye ek zam son dakika: SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekliye ek zam ne kadar, kaç TL?

SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekliye ek zam ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre memurlar enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 zam alacak. İşte, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine ek zam var mı? Emekliye ek zam ne kadar, kaç TL?

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

'Tematik Ekonomi Paketi' teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemeye göre memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltilecek.

Böylece memurlar enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 zam alacak. Emeklilerin alacağı en düşük aylık 2 bin 500 lira olacak.