23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memura ek zam talebi! 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi masada! 2022’de memura ne kadar zam gelecek?

Memura ek zam talebi! 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi masada! 2022’de memura ne kadar zam gelecek?

2022 yılı için asgari ücrete yüzde 50.5 oranında zam yapılmıştı. Bu zamla birlikte memur, emekli, özel sektör çalışanları da yeni yılda yüksek bir zam umudu taşımaya başladı. Kamuda çalışan memurların yeni yıldan beklentisi ilk olarak ek zam oldu. Milyonlarca memur ek zamlardan faydalanarak yeni yılda rahat bir nefes alma istiyor. Memur maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra 3600 ek gösterge ve vergi düzenlemesi gibi diğer düzenlemeler de masada yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bir araya geldi ve memur maaş zamlarına yapılacak düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. Peki; 2022 memur maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:51
  • 1
  • 14
Memura ek zam talebi! 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi masada! 2022’de memura ne kadar zam gelecek?

Memura ek zam talebi! 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi gibi düzenlemelerle memura ek zam yapılıyor. 2022'de memur maaş zammı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Memurlar yeni yılda toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkını alabilecek. İlk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ceplere girecek. Enflasyon farkıyla bir zam yapılırsa zam oranı yüzde 16'yı bulabilecek. Ancak ek zamla birlikte bu oranın daha da yükselebileceği düşünülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bir araya gelirken, Yalçın memurların taleplerini dile getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Memura ek zam talebi! 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi masada! 2022’de memura ne kadar zam gelecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti. Teşekkür ziyaretinde memura ek zam, 3600 ek gösterge ve refah payı ele alındı. Yalçın, yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin detaylarını katıldığı canlı yayında açıkladı.

  • 3
  • 14
Memura ek zam talebi! 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi masada! 2022’de memura ne kadar zam gelecek?

Vergi muafiyetinin memurlar için olan bölümünün karmaşık olduğunu ifade eden Yalçın, "Cumhurbaşkanımızla her yerde farklı yansıyan rakamları paylaştık. Karmaşık bir metin. Vergi muafiyeti kısmı. Bizim yaptığımız algıladığımız rakamları paylaştık.

  • 4
  • 14
Memura ek zam talebi! 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi masada! 2022’de memura ne kadar zam gelecek?

Emekçiler konusunda, gelir dağılımında adaletin yansıması konusunda aldığı inisiyatifi görüyoruz. En düşük memur maaşının baz alınarak yükseltileceğini düşünüyoruz. Henüz şu an için bir rakam yok. 3 Ocak'taki Aralık ayı enflasyon rakamını beklediğimiz için bir rakam belirtmedik." dedi.

  • 5
  • 14
Memura ek zam talebi! 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi masada! 2022’de memura ne kadar zam gelecek?

EK ZAMDA 15 OCAK BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuştu. Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağını söylemişti.