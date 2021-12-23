Memura ek zam talebi! 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi masada! 2022’de memura ne kadar zam gelecek?

2022 yılı için asgari ücrete yüzde 50.5 oranında zam yapılmıştı. Bu zamla birlikte memur, emekli, özel sektör çalışanları da yeni yılda yüksek bir zam umudu taşımaya başladı. Kamuda çalışan memurların yeni yıldan beklentisi ilk olarak ek zam oldu. Milyonlarca memur ek zamlardan faydalanarak yeni yılda rahat bir nefes alma istiyor. Memur maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra 3600 ek gösterge ve vergi düzenlemesi gibi diğer düzenlemeler de masada yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bir araya geldi ve memur maaş zamlarına yapılacak düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. Peki; 2022 memur maaş zammı ne kadar olacak?