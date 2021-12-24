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Son dakika | Merkez Bankası piyasalara yapılan ikinci müdahalenin miktarını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Son dakika | Merkez Bankası piyasalara yapılan ikinci müdahalenin miktarını açıkladı

Son dakika haberi...Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı. Öte yandan Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kurunu bugün alış için 11,6738 olarak belirledi.

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