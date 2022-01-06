Staj yapacak milyonlarca gence devletten destek! 1275 lira aylık









3-Devlet katkısı ne kadar sürüyor?

Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatıldı. Stajyer çalıştıran kamu kurumlarına ise devlet katkısı bulunmuyor.