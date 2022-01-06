Staj yapacak milyonlarca gence devletten destek! 1275 lira aylık
Son dakika haberine göre: İşletmelerde staj yapan üniversiteli, meslek lisesi öğrencisinin staj ücreti de asgari ücretle birlikte arttı. Staj yapan gençler mesleğe ilk adımda 1.275 lira harçlık alacak. Kalfalar 2.126 lira alacak. Staj ücretine devlet katkısı 5 yıl devam edecek.
İşletmelerde staj yapan üniversiteli, meslek lisesi öğrencisinin staj ücreti de asgari ücretle birlikte arttı. Bu yıl staj yapan gençler mesleğe ilk adımda 1.275 lira harçlık alacak. Yirminin altında çalışanı olan işletmede bu tutarın 850 lirasını devlet karşılayacak. Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine de 2.126 lira ödenecek. Staj ücretine devlet katkısı 5 yıl daha sürecek. Milyonlarca öğrenci ve işvereni ilgilendiren stajda merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1-Stajyerlerin işyerindeki statüsü nedir?
Sigortalı kabul edilmekle birlikte işçi statüsünde bulunmuyor. Firmaların personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak üzere öğrencilere beceri eğitimi zorunluluğu var.
2- Bu yıl ne kadar ödeme yapılacak?
Asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u kadar (Bu yıl 1.275 lira), kalfalık yeterliliği kazanan 12'inci sınıf öğrencilerine de asgari ücretin yüzde 50'sinden az olmayacak kadar (2.126 lira) ödeme yapılacak.
3-Devlet katkısı ne kadar sürüyor?
Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatıldı. Stajyer çalıştıran kamu kurumlarına ise devlet katkısı bulunmuyor.
4- Devlet katkısı ne zaman verilmeye başlıyor?
Karar uyarınca ödenen devlet katkısı, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılacak.
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