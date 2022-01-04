BAT sigara zammı geldi mi? 4 Ocak Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

BAT sigara fiyatları güncel liste, arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. BAT grubuna ait sigara fiyatlarına zam gelip gelmediğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları araştırmaya başladı. Bugünden itibaren geçerli Philip Morris sigara fiyatları zamlı güncel listenin açıklanması ile birlikte BAT grubu güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte cevaplar...

BAT SİGARA ZAMMI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, BAT grubu tarafından henüz sigara zammı açıklaması gelmedi. 4 Ocak'tan itibaren geçerli sigara zammı sadece Philip Morris grubunda geçerli olacak.

İşte güncel sigara fiyatları: