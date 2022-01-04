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BAT sigara zammı geldi mi? 4 Ocak Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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BAT sigara zammı geldi mi? 4 Ocak Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

BAT sigara zammı geldi mi? 4 Ocak'tan itibaren Philip Morris grubuna 4'er TL zam yapılmasının ardından gözler BAT grubuna ait sigara markalarına çevrildi. Kent, Rohmans ve Viceroy gibi sigaraların yer aldığı BAT grubuna ait güncel fiyat listesini haberimizde derledik. Tütün ürünlerindeki ÖTV artışı sonrası sigara fiyat listesi araştırmaları hız kazandı. Peki, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatlarına zam geldi mi?

BAT sigara fiyatları güncel liste, arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. BAT grubuna ait sigara fiyatlarına zam gelip gelmediğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları araştırmaya başladı. Bugünden itibaren geçerli Philip Morris sigara fiyatları zamlı güncel listenin açıklanması ile birlikte BAT grubu güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte cevaplar...

BAT SİGARA ZAMMI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, BAT grubu tarafından henüz sigara zammı açıklaması gelmedi. 4 Ocak'tan itibaren geçerli sigara zammı sadece Philip Morris grubunda geçerli olacak.

İşte güncel sigara fiyatları:

Philip Morris

Marlboro Edge: 23 TL

Marlboro Touch: 24 TL

Marlboro: 25 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Muratti: 23 TL

Muratti Blu: 22TL

Lark: 22 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

JTI

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

British American Tobacco (BAT)

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL

Kent D-Range: 18 TL

Kent Slims: 21 TL

Kent (Blue, Grey, White): 19 TL

Rothmans: 17,50 TL

Viceroy: 17,00 TL

Pall Mall: 18,00 TL

Tekel 2000: 17,50 TL

Tekel 2001: 17,50 TL

Samsun: 18,00 TL

Maltepe: 18,00 TL

TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Violet - Slims: 19.00 TL

Winner Slims - Family: 18.00 TL

HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

Point Blue - Slims: 15.00 TL

Medley Kısa - Family: 15.50 TL

MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

Toros 2005 - Family: 15.50 TL

Hazar Kısa - Family: 15.50 TL

Philip Morris açıkladı! İşte güncel fiyatlar... PHİLİP MORRİS AÇIKLADI! İŞTE GÜNCEL FİYATLAR...
Yeni sigara zamları açıklandı mı? YENİ SİGARA ZAMLARI AÇIKLANDI MI?

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