Milyarlarca dolarlık keşifte yeni gelişme! Bilecik’in Söğüt ilçesinde altın fışkırıyor

BAŞKAN ERDOĞAN ONAYLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, volframit, altın ve gümüş işletme sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili olarak kararı Resmi Gazete'de yayımlamıştı.

Karar çerçevesinde volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan, altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.